Броят на заразените с коронавирус в България вече е 264

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 38

Броят на заразените с коронавирус в страната вече е 264. На брифинг на Националния оперативен щаб ген.-майор Венцислав Мутафчийски съобщи за още 21 нови случая на инфектирани с COVID-19 в България.

14 от новозаразените са в София, двама са в Смолян, по един в Плевен, Велико Търново и Варна.

Заразени са и двама военнослужещи, които са евакуирани от мисията ни в Косово.

Изписани като оздравели след две отрицателни проби са общо 8 пациента.

Заразата е установена в още два града - Хасково и Кърджали, уточни председателят на щаба ген.-майор Венцислав Мутафчийски.