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Броят на заразените с коронавирус в България вече е 264

26 март 2020 17:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 38
Венцислав Мутафчийски

Броят на заразените с коронавирус в страната вече е 264. На брифинг на Националния оперативен щаб ген.-майор Венцислав Мутафчийски съобщи за още 21 нови случая на инфектирани с COVID-19 в България.

14 от новозаразените са в София, двама са в Смолян, по един в Плевен, Велико Търново и Варна.

Заразени са и двама военнослужещи, които са евакуирани от мисията ни в Косово.

Изписани като оздравели след две отрицателни проби са общо 8 пациента.

Заразата е установена в още два града - Хасково и Кърджали, уточни председателят на щаба ген.-майор Венцислав Мутафчийски.

Снимка: БГНЕС

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