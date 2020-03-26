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Предимно облачно в петък с превалявания на места

26 март 2020 21:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
Времето за 27.03.2020 г.

И през следващото денонощие ще се задържи предимно облачно, съобщават от НИМХ. На места в Югозападна България ще превалява дъжд. Временни разкъсвания на облачността ще има главно над североизточните райони. Ще продължи да духа предимно североизточен вятър – през нощта ще е слаб, през деня до умерен. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, а максималните от 9 до 14 градуса.

В Сливен ще бъде облачно с полусилен вятър от североизток. Минималната температура ще е 2 градуса, а максималната 11.

Снимка: pxhere.com

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