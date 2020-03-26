Предимно облачно в петък с превалявания на места

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

И през следващото денонощие ще се задържи предимно облачно, съобщават от НИМХ. На места в Югозападна България ще превалява дъжд. Временни разкъсвания на облачността ще има главно над североизточните райони. Ще продължи да духа предимно североизточен вятър – през нощта ще е слаб, през деня до умерен. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, а максималните от 9 до 14 градуса.

В Сливен ще бъде облачно с полусилен вятър от североизток. Минималната температура ще е 2 градуса, а максималната 11.