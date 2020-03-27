Цитат на деня: Пабло Пикасо

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му! Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение!