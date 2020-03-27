Проф.Дамян Попхристов: Борбата днес е за спасение на Човешкия Дух (ИНТЕРВЮ)

Клуб Оптимист преди 18 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 10

Интервю с проф. Дамян Похристов по актуалната обстановка в момента в България и Света и ретроспекцията през вековете и връзката с посланията на богомилите.

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