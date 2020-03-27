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Противоепедимични мерки

27 март 2020 10:30, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 62
Противоепедимични мерки

Уважаеми родители,

 

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването от 26.04.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепедимични мерки, детската градина остава затворена до 12.04.2020 г.

Екипът на ДГ "Детски рай" Ви благодари, че сте отговорни родители и граждани!

Благодарим Ви за позитивните модели на партньорство и сътрудничество с педагозите във всяка възрастова група - в името на спокойствието и ангажираността на децата в ситуация на социална изолация!

 

Бъдете здрави!

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