Противоепедимични мерки

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването от 26.04.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепедимични мерки, детската градина остава затворена до 12.04.2020 г.

Екипът на ДГ "Детски рай" Ви благодари, че сте отговорни родители и граждани!

Благодарим Ви за позитивните модели на партньорство и сътрудничество с педагозите във всяка възрастова група - в името на спокойствието и ангажираността на децата в ситуация на социална изолация!

Бъдете здрави!