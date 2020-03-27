Нарушено водоподаване в селата Панаретово и Трапоклово до 16.30 часа поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.03.2020г. /петък/ до 16.30 ч. ще бъде нарушено водоподаването на с. Панаретово и с. Трапоколово.