ИНСТРУКТАЖ

ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

ИНСТРУКТАЖ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДЙАТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИЯ С КОРОНАВИРУС „КОВИД 19“

* ПРИ РАБОТА НА ТЕРЕН И В КАБИНЕТ

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