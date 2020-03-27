Мерки за действие по превенция на разпространението на COVID-19 в ПГМ Сливен

ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка е необходимо да се засилят

противоепидемичните мерки в работните помещения, в т. ч. дезинфекция и проветряване,

инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на служители или

външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

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