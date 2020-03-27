Криминална хроника Ямбол - 27.03.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Информационен бюлетин 27.03.2020 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР Ямбол нямя регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.