Пета жертва на коронавируса у нас - почина 55-годишен мъж от Разлог, работил на лифта в Банско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 29

Пета жертва на коронавируса у нас.

55-годишен мъж от Разлог е починал в болницата в Благоевград, предаде NOVA, позовавайки се на информация от здравното заведение. Той е работил на лифта в Банско.

По-рано началникът на Оперативния щаб ген.майор Венцислав Мутафчийски съобщи, че мъж в тежко състояние е починал в "Пирогов".

Заразените с коронавирус у нас до момента са 313, като само в София случаите са 200.