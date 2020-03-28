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Пета жертва на коронавируса у нас - почина 55-годишен мъж от Разлог, работил на лифта в Банско

28 март 2020 12:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 29
Коронавирус

Пета жертва на коронавируса у нас.

55-годишен мъж от Разлог е починал в болницата в Благоевград, предаде NOVA, позовавайки се на информация от здравното заведение. Той е работил на лифта в Банско.

По-рано началникът на Оперативния щаб ген.майор Венцислав Мутафчийски съобщи, че мъж в тежко състояние е починал в "Пирогов".

Заразените с коронавирус у нас до момента са 313, като само в София случаите са 200.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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