331 са вече случаите на коронавирус у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 38

331 вече са случаите на коронавирус у нас.Това съобщи началникът на Оперативния щаб ген. Венцислав Мутафчийски на редовния брифинг, даван всеки ден.

Има все повече предложения, постъпили в щаба, на лица, които искат да бъдат доброволци. Те ще бъдат включени в дейности, където могат да бъдат необходими. Най-активни са хората от големите областни градове като София, Пловдив, Бургас и други.