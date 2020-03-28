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331 са вече случаите на коронавирус у нас

28 март 2020 17:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 38
Венцислав Мутафчийски

331 вече са случаите на коронавирус у нас.Това съобщи началникът на Оперативния щаб ген. Венцислав Мутафчийски на редовния брифинг, даван всеки ден.

Има все повече предложения, постъпили в щаба, на лица, които искат да бъдат доброволци. Те ще бъдат включени в дейности, където могат да бъдат необходими. Най-активни са хората от големите областни градове като София, Пловдив, Бургас и други.

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