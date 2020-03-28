Мотор се удари в лека кола в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 50 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 50

Мотор се удари в лека кола в Сливен. Малко след 17:00 часа в събота (28 март) е получен сигнал в полицията за произшествието, научи Радио 999.

Катастрофата се е случила на Новоселски мост. Леко пострадал е водачът на мотоциклета. Откаран е в Областната болница с натъртвания и болки в гърдите. Пътуващите в леката кола са с уплаха.

По първоначални данни причина за инцидента е несъобразена скорост и отнемане на предимство.