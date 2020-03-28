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Мотор се удари в лека кола в Сливен

28 март 2020 20:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 50
Снимка от мястото на инцидента

Мотор се удари в лека кола в Сливен. Малко след 17:00 часа в събота (28 март) е получен сигнал в полицията за произшествието, научи Радио 999.

Катастрофата се е случила на Новоселски мост. Леко пострадал е водачът на мотоциклета. Откаран е в Областната болница с натъртвания и болки в гърдите. Пътуващите в леката кола са с уплаха.

По първоначални данни причина за инцидента е несъобразена скорост и отнемане на предимство.

Източник: Радио/TV999
Снимка: Наско Куртев

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