338 са потвърдените случаи на коронавирус в България, между тях има още един от Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 117 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 117

338 са общо потвърдените случаи на коронавирус COVID-19 в България към момента. Това съобщиха от ВМА.

7 са новите положителни проби. Те са установени в Пловдив (3 случая), Варна (1 случай), Кърджали (1 случай), Смолян (1 случай), Сливен (1 случай).

Тази сутрин е починала 51-годишна жена с коронавирус от Благоевград, уточниха от Министерство на здравеопазването. Тя е била болна от астма.