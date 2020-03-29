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Сливен. Новини от източника. Последни новини

338 са потвърдените случаи на коронавирус в България, между тях има още един от Сливен

29 март 2020 09:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 117
Коронавирус

338 са общо потвърдените случаи на коронавирус COVID-19 в България към момента. Това съобщиха от ВМА.

7 са новите положителни проби. Те са установени в Пловдив (3 случая), Варна (1 случай), Кърджали (1 случай), Смолян (1 случай), Сливен (1 случай).

Тази сутрин е починала 51-годишна жена с коронавирус от Благоевград, уточниха от Министерство на здравеопазването. Тя е била болна от астма.

Снимка: pixabay.com

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