Броят на заразените с коронавирус в България вече е 346

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

Нови 8 случая на заболели от короновирус и всички те са в София. Общият брой на заразените у нас е 346. Това заяви на редновния брифинг на оперативния щаб ген.майор Венцислав Мутафчийски.