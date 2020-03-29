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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Броят на заразените с коронавирус в България вече е 346

29 март 2020 17:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Венцислав Мутафчийски

Нови 8 случая на заболели от короновирус и всички те са в София. Общият брой на заразените у нас е 346. Това заяви на редновния брифинг на оперативния щаб ген.майор Венцислав Мутафчийски.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС

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