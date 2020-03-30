Цитат на деня: Лайза Минели

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 6 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 6

Загуба на време е да седиш и да мислиш какво е трябвало да направиш или да не направиш. Такова е отношението ми към размисли в стил „Ами ако…“. Какво „ако“?! Нещата са такива, каквито са. Животът е такъв, какъвто е. Така разсъждавам и се опитвам да изживявам всеки ден пълноценно и за самия него.