ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 41 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 26

Първокласниците от СУ "Йордан Йовков" - Сливен се обединиха и продължиха инициативата на децата от Италия. С много желание нарисуваха прекрасни дъги като символ на надеждата, че вирусът ще мине и всички ще сме отново заедно. На рисунките написаха ,, Всичко ще се оправи!“ и ги поставиха на прозорците и балконите си.

В този труден момент нека да обединим мислите си и доброто да победи!

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