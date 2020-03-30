20-годишен е в болница след ПТП между лек автомобил и мотоциклет в Сливен

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 21

На 28 март, в 17,48 часа , е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на бул.“П.Хитов“, в района на „Новоселски мост“. Произшествието е станало между лек автомобил „Фолксваген“, управляван от водач на 58-годишен мъж, и мотоциклетист на 20 години, който е управлявал мотоциклет „Хонда“.

При инцидента е пострадал водачът на мотоциклета, той е получил нараняване в областта на гърдите. Настанен е за лечение в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Участниците в произшествието са от град Сливен.

сн. "Радио 999"

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