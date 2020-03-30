С Ъ О Б Щ Е Н И Е - срокове за регистрация

Бюро по труда-Сливен преди 49 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 38

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и направени промени в Кодекса за социално осигуряване:

1. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат;

2. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрата по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т. е. няма да търпят санкции поради забавяне.