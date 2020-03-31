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Труп на бебе намериха в Стара Загора

31 март 2020 11:17, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 10 минути, брой четения: 7
Труп на бебе намериха в Стара Загора

Мъртво тяло на новородено дете е намерено в Стара Загора, съобщиха от Областната полиция.

Сигналът е получен в 11.15 часа на 30 март в Първо РПУ. При извършен оглед е установено, че на промишлена площадка, намираща се в индустриалната зона на Стара Загора, е намерено тяло на новородено момче.

Образувано е досъдебно производство по чл.115 от НК. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

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