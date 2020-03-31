Труп на бебе намериха в Стара Загора

Сливен Медия преди 10 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 7

Мъртво тяло на новородено дете е намерено в Стара Загора, съобщиха от Областната полиция.

Сигналът е получен в 11.15 часа на 30 март в Първо РПУ. При извършен оглед е установено, че на промишлена площадка, намираща се в индустриалната зона на Стара Загора, е намерено тяло на новородено момче.

Образувано е досъдебно производство по чл.115 от НК. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Стара Загора.