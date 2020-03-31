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ОШО - НИТО ЕДНО ОБЩЕСТВО НЕ ИСКА ДА СИ МЪДЪР

31 март 2020 12:45, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 22 минути, брой четения: 19
ОШО

В действителност мъдрият човек е ЖИВ ОГЪН , ПЛАМЪК . Той ще предпочете да умре пред това да бъде РОБ .

 

 

 

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