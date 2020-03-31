ОШО - НИТО ЕДНО ОБЩЕСТВО НЕ ИСКА ДА СИ МЪДЪР

Клуб Оптимист преди 22 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 19

В действителност мъдрият човек е ЖИВ ОГЪН , ПЛАМЪК . Той ще предпочете да умре пред това да бъде РОБ .