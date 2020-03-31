Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

399 са вече заразените с COVID-19 у нас

31 март 2020 17:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69
Коронавирус

399 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб. Новите лабораторно доказани случаи са 20, като 19 от тях са в София, а един в Перник, съобщиха от Оперативния щаб.

146 са лицата с потвърден COVID-19, които са настанени под лекарско наблюдение в болнични условия, като 14 от тях са интубирани.

По отношение на общата картина: 227 от регистрираните у нас случаи на COVID-19 са на мъже и 172 на жени.

Регистрираните случаи по административни области са както следва: Благоевград – 11; Бургас – 18; Варна – 20; Велико Търново – 2; Габрово – 2; Добрич – 6; Кърджали – 6; Кюстендил – 6; Ловеч – 1; Монтана – 17; Пазарджик – 7; Перник – 6; Плевен – 9; Пловдив – 24; Силистра – 2; Сливен – 4; Смолян – 7; София – 244; Стара Загора – 2; Хасково – 1; Шумен – 4.

От общия брой на потвърдените случаи 20 души са медицински персонал.

« предишнаследваща »


 