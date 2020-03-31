399 са вече заразените с COVID-19 у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 69

399 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб. Новите лабораторно доказани случаи са 20, като 19 от тях са в София, а един в Перник, съобщиха от Оперативния щаб.

146 са лицата с потвърден COVID-19, които са настанени под лекарско наблюдение в болнични условия, като 14 от тях са интубирани.

По отношение на общата картина: 227 от регистрираните у нас случаи на COVID-19 са на мъже и 172 на жени.

Регистрираните случаи по административни области са както следва: Благоевград – 11; Бургас – 18; Варна – 20; Велико Търново – 2; Габрово – 2; Добрич – 6; Кърджали – 6; Кюстендил – 6; Ловеч – 1; Монтана – 17; Пазарджик – 7; Перник – 6; Плевен – 9; Пловдив – 24; Силистра – 2; Сливен – 4; Смолян – 7; София – 244; Стара Загора – 2; Хасково – 1; Шумен – 4.

От общия брой на потвърдените случаи 20 души са медицински персонал.