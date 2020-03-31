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399 са вече заразените с COVID-19 у нас
399 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб. Новите лабораторно доказани случаи са 20, като 19 от тях са в София, а един в Перник, съобщиха от Оперативния щаб.
146 са лицата с потвърден COVID-19, които са настанени под лекарско наблюдение в болнични условия, като 14 от тях са интубирани.
По отношение на общата картина: 227 от регистрираните у нас случаи на COVID-19 са на мъже и 172 на жени.
Регистрираните случаи по административни области са както следва: Благоевград – 11; Бургас – 18; Варна – 20; Велико Търново – 2; Габрово – 2; Добрич – 6; Кърджали – 6; Кюстендил – 6; Ловеч – 1; Монтана – 17; Пазарджик – 7; Перник – 6; Плевен – 9; Пловдив – 24; Силистра – 2; Сливен – 4; Смолян – 7; София – 244; Стара Загора – 2; Хасково – 1; Шумен – 4.
От общия брой на потвърдените случаи 20 души са медицински персонал.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/399-sa-veche-zarazenite-s-covid-19-u-nas-2219586
Снимка: pixabay.com