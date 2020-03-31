Да си спомним за художника Борис Дамянов

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 26

Днес се навършват 75 години от рождението на художника Борис Дамянов.

Борис Дамянов е роден на 31 март 1945 г. в село Горна Бела речка, област Монтана. През 1966 завършва техникум по каменообработване във врачанското село Кунино. През 1970 завършва учителския институт „Св. Св. Кирил и Методий" в Дупница със специалност рисуване и трудово обучение.

От 1975 г. взема активно участие в изложбите на художниците педагози, а от 2000 и в изявите на художниците в Сливен. Негови творби са притежание на частни колекции в България, Австралия, Швейцария, САЩ, Германия, Сърбия, Турция и Виетнам.

Умира на 1 май 2019 г.