Цитат на деня: Мадлен Алгафари

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 23

Никога не се извинявай за чувствата или емоциите, които показваш! Това означава, че имаш голямо сърце и не се страхуваш другите да го видят! Това е сила, а не слабост!