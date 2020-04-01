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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Посрещаме април със сняг и силен вятър

01 април 2020 10:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 20
Времето за 01.04.2020 г.

Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от изток-североизток. На много места ще се образува снежна покривка, а в южнитеe райони от страната ще вали мокър и тежък сняг. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, а максималните ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса, съобщават от НИМХ.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, значителни в Рило-Родопския масив. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със силния вятър от източната четвърт, на много места ще има условия за преспи и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 2 градуса, на 2000 метра - около минус 6 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са 5-7 градуса. Вълнението на морето ще е 2-4 бала. Температурата на морската вода е 10-11 градуса.

В Сливен ще бъде облачно с валежи от сняг. Ще духа полусилен вятър от североизток. Минималната температура ще е 0 градуса, а максималната 3.

Снимка: pixabay.com

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