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Сливен. Новини от източника. Последни новини

25-годишен водач направи опит да избегне проверка на КПП на изхода за Ямбол

01 април 2020 10:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 40
25-годишен водач на лек автомобил „Опел“ е направил опит да избегне проверката на КПП на изхода за град Ямбол, като е навлязъл при забранителен знак в затворения за движение пътя от бившия фуражен завод към кв.“Дебелата кория“. Мъжът е спрян от екип на гр

25-годишен водач на лек автомобил „Опел“ е направил опит да избегне проверката на КПП на изхода за град Ямбол, като е навлязъл при забранителен знак в затворения за движение пътя от бившия фуражен завод към кв.“Дебелата кория“. Мъжът е спрян от екип на група „Охрана на обществения ред“ при РУ-Сливен.

Шофьорската му книжка е отнета, съставен му е акт по ЗДвП, който предвижда глоба в размер на 300 лева.

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