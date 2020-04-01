25-годишен водач направи опит да избегне проверка на КПП на изхода за Ямбол

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

25-годишен водач на лек автомобил „Опел“ е направил опит да избегне проверката на КПП на изхода за град Ямбол, като е навлязъл при забранителен знак в затворения за движение пътя от бившия фуражен завод към кв.“Дебелата кория“. Мъжът е спрян от екип на група „Охрана на обществения ред“ при РУ-Сливен.

Шофьорската му книжка е отнета, съставен му е акт по ЗДвП, който предвижда глоба в размер на 300 лева.