Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен провокира към творчество семействата с малки деца

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

В рамките на периода, обхващащ обявеното извънредно положение в страната, Художествена галерия "Димитър Добрович"- Сливен стартира рубриката "ДА ТВОРИМ У ДОМА". Всяка сряда екипът на галерията ще публикува в своите страници в социалните мрежи Facebook и Instagram интересни творчески задачи, в реализирането на които може да се включи цялото семейство у дома. Първото видео от плануваната поредица „Как да си направим риба от пластмасова бутилка” бе публикувано миналата седмица.