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Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен провокира към творчество семействата с малки деца

01 април 2020 11:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 18
Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен провокира към творчество семействата с малки деца

В рамките на периода, обхващащ обявеното извънредно положение в страната, Художествена галерия "Димитър Добрович"- Сливен стартира рубриката "ДА ТВОРИМ У ДОМА". Всяка сряда екипът на галерията ще публикува в своите страници в социалните мрежи Facebook и Instagram интересни творчески задачи, в реализирането на които може да се включи цялото семейство у дома. Първото видео от плануваната поредица „Как да си направим риба от пластмасова бутилка” бе публикувано миналата седмица.

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