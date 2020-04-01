Сливен е сред областите с жълт код за валежи от сняг

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 30

За първи април Националният институт по метрология и хидрология обявява жълт код за валежи от сняг и натрупване на снежна покривка в рамките на 10-15 см в областите Видин, Плевен, В. Търново, София, София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Хасково, Кърджали, Монтана, Враца, Ловеч и Габрово. Оранжев код е обявен за областите – Благоевград и Смолян за обилен снеговалеж с дебелина на снежната покривка от 15-20 см.

Минимални температури: между -3 и +2 градуса, Максимални температури: между -1 и +4 градуса.