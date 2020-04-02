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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Близо 400 машини чистят пътищата в страната

02 април 2020 11:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 30
Снегорин

Близо 400 машини обработват пътните настилки в районите със снеговалеж, съобщихаот пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Поради силно снегонавяване и за снегопочистване е ограничено преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона през прохода "Предел", в цяла Смолянска област, както и по пътя Гоце Делчев - Катунци, по пътя Кърджали - Пчеларово и по пътя Кърджали - Ардино.

В област Смолян превозните средства до 12 тона трябва да се движат с вериги по републиканските пътища.

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