Близо 400 машини чистят пътищата в страната

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 30

Близо 400 машини обработват пътните настилки в районите със снеговалеж, съобщихаот пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Поради силно снегонавяване и за снегопочистване е ограничено преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона през прохода "Предел", в цяла Смолянска област, както и по пътя Гоце Делчев - Катунци, по пътя Кърджали - Пчеларово и по пътя Кърджали - Ардино.

В област Смолян превозните средства до 12 тона трябва да се движат с вериги по републиканските пътища.