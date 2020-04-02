ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от национално външно оценяване ИТ X клас

ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Подаване на заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване информационни технологии в края на X клас

ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ УЧЕНИЦИТЕ ДА РАЗПЕЧАТАТ ЗАЯВЛЕНИЕТО, СЛЕДВА СОБСТВЕНОРЪЧНО ДА ПРЕПИШАТ ТЕКСТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА ЛИСТ ХАРТИЯ, ДА ПОПЪЛНЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ, ДА ПОДПИШАТ ЗАЯВЛЕНИЕТО, СЛЕД КОЕТО ДА ГО СКАНИРАТ /СНИМАТ/ И ИЗПРАТЯТ НА СЛУЖЕБНАТА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА Е ОТ 6 ДО 8 АПРИЛ 2020г.

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