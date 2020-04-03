Съдия от ВАС е дал положителна проба за коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Съдия от Върховния административен съд (ВАС) даде положителна проба за COVID-19.

До утре всички помещения в сградата на бул. „Александър Стамболийски“ 18 ще бъдат дезинфекцирани, съобщиха от съда.

Установяват се контактните лица на съдията с положителна проба. Той е в домашна карантина.