Облаци със слаб дъжд в събота

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

През нощта облачността ще се увеличи над цялата страна, съобщават от НИМХ. В югозападните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо време с минимални температури между 1 и 6 градуса.

В събота ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, главно в Южна България. Ще духа слаб, до умерен източен вятър. Максималните температури в Южна България ще бъдат между 8 и 12 градуса, в Северна – от 13 до 17 градуса.

В Сливен ще бъде облачно с валежи от слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от изток. Минималната температура ще е 3 градуса, а максималната 10.