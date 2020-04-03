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Облаци със слаб дъжд в събота

03 април 2020 20:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Времето за 04.04.2020 г.

През нощта облачността ще се увеличи над цялата страна, съобщават от НИМХ. В югозападните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо време с минимални температури между 1 и 6 градуса.

В събота ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, главно в Южна България. Ще духа слаб, до умерен източен вятър. Максималните температури в Южна България ще бъдат между 8 и 12 градуса, в Северна – от 13 до 17 градуса.

В Сливен ще бъде облачно с валежи от слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от изток. Минималната температура ще е 3 градуса, а максималната 10.

Снимка: pixabay.com

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