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Нова жертва на COVID-19 у нас, 48-годишна жена издъхна в "Пирогов"

04 април 2020 15:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69
Коронавирус

Днес в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е починала 48-годишна жена. Пациентката е приведена в лечебното заведение от столичната Пета градска болница. Била е с кетоацидоза /декомпенсиран диабет/ и доказана коронавирусна инфекция. Хоспитализирана е в „Пирогов“, където е била поставена на апаратна вентилация. Въпреки усилията на медицинския екип жената е починала.

До момента починалите от коронавирус у нас станаха 15 души.

Във вчерашния ден от COVID-19 в България починаха 4-ма човека. Последните двама починали пациенти са на 83 години със заболявания - жена от „Александровска“ болница с хипертония и диабет, както и мъж в Кюстендил с раково заболяване на кръвта (умира от инсулт). Общо потвърдените случаи на коронавирус у нас до вчера са. 173 от тях - в болница, а 21 - в интензивни отделения.

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