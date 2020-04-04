Нова жертва на COVID-19 у нас, 48-годишна жена издъхна в "Пирогов"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 69

Днес в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е починала 48-годишна жена. Пациентката е приведена в лечебното заведение от столичната Пета градска болница. Била е с кетоацидоза /декомпенсиран диабет/ и доказана коронавирусна инфекция. Хоспитализирана е в „Пирогов“, където е била поставена на апаратна вентилация. Въпреки усилията на медицинския екип жената е починала.

До момента починалите от коронавирус у нас станаха 15 души.

Във вчерашния ден от COVID-19 в България починаха 4-ма човека. Последните двама починали пациенти са на 83 години със заболявания - жена от „Александровска“ болница с хипертония и диабет, както и мъж в Кюстендил с раково заболяване на кръвта (умира от инсулт). Общо потвърдените случаи на коронавирус у нас до вчера са. 173 от тях - в болница, а 21 - в интензивни отделения.