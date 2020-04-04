Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Нова жертва на COVID-19 у нас, 48-годишна жена издъхна в "Пирогов"
Днес в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е починала 48-годишна жена. Пациентката е приведена в лечебното заведение от столичната Пета градска болница. Била е с кетоацидоза /декомпенсиран диабет/ и доказана коронавирусна инфекция. Хоспитализирана е в „Пирогов“, където е била поставена на апаратна вентилация. Въпреки усилията на медицинския екип жената е починала.
До момента починалите от коронавирус у нас станаха 15 души.
Във вчерашния ден от COVID-19 в България починаха 4-ма човека. Последните двама починали пациенти са на 83 години със заболявания - жена от „Александровска“ болница с хипертония и диабет, както и мъж в Кюстендил с раково заболяване на кръвта (умира от инсулт). Общо потвърдените случаи на коронавирус у нас до вчера са. 173 от тях - в болница, а 21 - в интензивни отделения.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/nova-zhertva-na-covid-19-u-nas-48-godishna-zhena-izdyhna-v-pirogov-2220170
Снимка: pixabay.com