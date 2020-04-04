Двама пациенти с COVID-19 починаха в УМБАЛ “Света Анна”, до момента 17 са жертвите на болестта

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 44

Мъж на 54 г. е починал днес в болница “Света Анна”. Пациентът е страдал от ХОББ, диабет и хипертония, дал е и положителна проба за коронавирус.

Също днес в УМБАЛ “Света Анна” е починал и 86-годишен мъж, също с положителна проба за COVID-19. Пациентът е бил с белодробна недостатъчност и сърдечни заболявания. По-рано през деня 48-годишна жена почина в "Пирогов".

До момента смъртните случаи вече са 17.