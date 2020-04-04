Остава облачно и дъждовно и през следващото денонощие

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

През следващото денонощие ще остане облачно и с валежи от дъжд. По-значителни и на повече места ще са в южната половина на страната, съобщават от НИМХ. В Дунавската равнина и Лудогорието ще е почти без валежи, а след обяд и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен, до силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните от 8 до 12 градуса, в южните райони малко по-високи.

В Сливен ще бъде облачно с валежи от дъжд преди обяд. Следобед валежите ще спират. Ще духа полусилен вятър от североизток. Минималната температура ще е 5 градуса, а максималната 12.