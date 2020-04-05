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Медицинският експертен съвет към правителството спира да съществува
Медицинският експертен съвет към правителството вече спира да съществува, обяви председателят му проф. Коста Костов - причината е изпълнена задача. Медиците от съвета за връщат към задълженията си да лекуват пациенти.
Проф. Коста Костов, председател на Медицинския съвет: Медицинският експертен съвет си е изъплнил работата и задачите по заповедта от 23.03.2020 год. на министър-председателя Бойко Борисов и формално спира да съществува, но продължава по визията си за допълване и освежаване на текстовете като неформална вече професионална група. Т.е. нашите ангажименти към колегите продължават и ние няма да спираме докато не свърши епидемията и стигнем и затворим текстовете с терапията. Ако Министерския съвет има и занапред нужда от експертиза по различни медицински задачи, ние сме готови да го обсъдим и да решим дали бихме могли да бъдем полезни.
Източник: БНТ