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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Медицинският експертен съвет към правителството спира да съществува

05 април 2020 10:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
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Медицинският експертен съвет към правителството вече спира да съществува, обяви председателят му проф. Коста Костов - причината е изпълнена задача. Медиците от съвета за връщат към задълженията си да лекуват пациенти.

Проф. Коста Костов, председател на Медицинския съвет: Медицинският експертен съвет си е изъплнил работата и задачите по заповедта от 23.03.2020 год. на министър-председателя Бойко Борисов и формално спира да съществува, но продължава по визията си за допълване и освежаване на текстовете като неформална вече професионална група. Т.е. нашите ангажименти към колегите продължават и ние няма да спираме докато не свърши епидемията и стигнем и затворим текстовете с терапията. Ако Министерския съвет има и занапред нужда от експертиза по различни медицински задачи, ние сме готови да го обсъдим и да решим дали бихме могли да бъдем полезни.

Източник: БНТ

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