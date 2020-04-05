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Няколко коли горяха в сливенския квартал "Дружба" снощи

05 април 2020 15:33, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 31
Няколко коли горяха в сливенския квартал "Дружба" снощи

Няколко автомобила са опожарени в нощта срещу неделя. Огънят е пламнал около 23:30 на 4 април - съобщава Радио 999.

За инцидента потвърдиха от ОДМВР-Сливен. Автомобилите са били паркирани край жилищен блок на ул. „Янко Сакъзов“ в кв. „Дружба“.

Подпалвачът е задържан и се изясняват причините за запалването. Една от версиите е умишлен палеж.

Източник: Радио 999

Снимки

Няколко коли горяха в сливенския квартал "Дружба" снощиНяколко коли горяха в сливенския квартал "Дружба" снощиНяколко коли горяха в сливенския квартал "Дружба" снощи
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