Няколко коли горяха в сливенския квартал "Дружба" снощи

Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 31

Няколко автомобила са опожарени в нощта срещу неделя. Огънят е пламнал около 23:30 на 4 април - съобщава Радио 999.

За инцидента потвърдиха от ОДМВР-Сливен. Автомобилите са били паркирани край жилищен блок на ул. „Янко Сакъзов“ в кв. „Дружба“.

Подпалвачът е задържан и се изясняват причините за запалването. Една от версиите е умишлен палеж.

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