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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Редуцираха сериозно глобите за нарушение на мерките на извънредното положение

05 април 2020 18:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 35
Извънредно положение

Менда Стоянова заяви, че предложението за редуциране на глобите също е било прието на днешното гласуване на Бюджетната комисия.

"То ще се отнася за другите мерки извън нарушението на мярката за карантина. Там глобата остава 5 000 лв. Една разходка в парка ще струва на този, който бъде хванат, 300 лв. При повторно нарушение глобата ще бъде 1 000 лв.“, каза още Стоянова.

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