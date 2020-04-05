Редуцираха сериозно глобите за нарушение на мерките на извънредното положение

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 35

Менда Стоянова заяви, че предложението за редуциране на глобите също е било прието на днешното гласуване на Бюджетната комисия.

"То ще се отнася за другите мерки извън нарушението на мярката за карантина. Там глобата остава 5 000 лв. Една разходка в парка ще струва на този, който бъде хванат, 300 лв. При повторно нарушение глобата ще бъде 1 000 лв.“, каза още Стоянова.