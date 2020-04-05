Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 06.04-12.04.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 20

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 6 до 12 април 2020 г.?

Свински бут без кост от нашата витрина – 7,89 лв. за кг.

Пресен изчистен лаврак от Гърция или Турция – 12,79 лв. за кг.

Агнешки кюфтета „Чех“ – 3,99 лв. за 400 грама

Агнешки кебапчета „Чех“ – 3,99 лв. за 8х50 гр.

Краве масло „Вълчев“ – 3,59 лв. за 250 грама

Сирене от краве мляко по БДС – 9,99 лв. за кг.

Прясно изпечен козунак от нашата витрина – 1,69 лв. за 400 грама

Домати клас 1 – 1,79 лв. за кг.

Бира „Астика“ – 0,69 лв. за кен

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/