Цитат на деня: Омар Хаям

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Аз не се обиждам на хората, а просто променям мнението си за тях. Можеш да извадиш човека от калта, но не бива да вадиш калта от човека. Той трябва да го направи сам.