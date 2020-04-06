541 души са заразените с коронавирус в България, 21 починаха

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 27

72-годишен мъж от Пещера, заразен с коронавирус, е починал. 19 нови потвърдени случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие. 6 от тях са в болница. До момента заразени са 541 души. Това съобщи ген. проф. Венцислав Мутафчийски на редовния брифинг на Националния оперативен щаб в Министерски съвет.

Общият брой на починалите вследствие на коронавирус в България са 21 души, средната възраст е 65 години.