Възможност за електронна комуникация

Бюро по труда-Сливен преди 41 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 24

За реализиране на електронната комуникация с Дирекция „Бюро по труда” чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) се изисква лицето да се регистрира в нея и да я ползва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). За улеснение при ползването на Системата е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа.

За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.