Хванаха 21-годишен, посочил невярна причина за преминаване през КПП

Сливен Медия преди 21 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 27

На 3 април полицейски служители на КПП, намиращо се преди ЖП-прелеза в посока село Чинтулово, са извършили проверка на лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 21-годишен мъж от село Селиминово.

В хода на проверката се установява, че пътуването на 21-годишния мъж не е неотложно и е декларирал невярна причина за преминаване през пункта. По случая е образувано досъдебно производство по чл.355, ал.2 от НК.