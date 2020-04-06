Задържаха трима от село Градец за производство на наркотици

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 15

Производство на наркотици е установено от криминалисти на РУ-Котел. На 4 април, около 18:00 часа, при операция по линия „Наркотици“ е извършена проверка в частен имот в село Градец.

В хода на процесуално-следствените действия в момента на производство на наркотично вещество са задържани криминално проявеният Х.Х.(25г.), С.Р.(21г.) и С.К.(20г.) от същото село.

Иззети са прекурсори, вещества и предмети, необходими за производството на наркотик. По случая е образувано досъдебно производство.