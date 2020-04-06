43-годишен е задържан за палеж на автомобили в сливенския квартал "Дружба"

Сливен Медия преди 11 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 11

43-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Сливен за палеж. На 4 април, в 23:31 часа, от телефон 112, е получен сигнал за запалени автомобили в сливенския квартал „Дружба“.

Пожарът е унищожил лек автомобил „Фолксваген Голф“ и е причинил щети по два съседни автомобила - „Мерцедес“ и „Опел“. Пожарът е ликвидиран от екип на РСПБЗН-Сливен. В резултат на проведените незабавни действия от служители на РУ-Сливен за палежа е задържан 43-годишният П.П. от град Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.