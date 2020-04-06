Установиха извършител на грабеж в Нова Загора

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 12

За броени часове служители на РУ-Нова Загора задържаха извършител на грабеж. На 4 април, около 17:00 часа, автопатрулен екип при извършване на обход в района на ЖП гарата в град Нова Загора, установяват лицето 25-годишен мъж от град Ямбол, който е нападнат и му е отнет мобилния телефон. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 23-годишният С.Р. от Нова Загора.

По случая е образувано досъдебно производство.