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Установиха извършител на грабеж в Нова Загора

06 април 2020 11:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 12
Установиха извършител на грабеж в Нова Загора

За броени часове служители на РУ-Нова Загора задържаха извършител на грабеж. На 4 април, около 17:00 часа, автопатрулен екип при извършване на обход в района на ЖП гарата в град Нова Загора, установяват лицето 25-годишен мъж от град Ямбол, който е нападнат и му е отнет мобилния телефон. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 23-годишният С.Р. от Нова Загора.

По случая е образувано досъдебно производство.

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