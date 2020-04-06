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Възстановява се електрозахранването на селата в Смолянско, останали без ток заради снега

06 април 2020 15:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Възстановяване на електрозахранването в Смолянско

Възстановено е електрозахранването на част от селищата в област Смолян, останали без ток вчера заради аварии, причинени от обилния сняг, съобщиха от областната администрация. Без електричество са все още селата Букаците, Сивино, Чаплят, Липец в община Смолян, Иваново и Мочура - в община Рудозем, и пет населени места в община Мадан.

Екипи на ЕВН работят по отстраняване на авариите. Очаква се до края на деня да бъде възстановено електричеството във всички селища, с изключение на Мочура, където общински екипи проправят път, за да стигнат енергетиците до мястото на аварията. Бедственото положение в община Рудозем остава в сила.

Източник: БТА

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