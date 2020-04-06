Възстановява се електрозахранването на селата в Смолянско, останали без ток заради снега

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Възстановено е електрозахранването на част от селищата в област Смолян, останали без ток вчера заради аварии, причинени от обилния сняг, съобщиха от областната администрация. Без електричество са все още селата Букаците, Сивино, Чаплят, Липец в община Смолян, Иваново и Мочура - в община Рудозем, и пет населени места в община Мадан.

Екипи на ЕВН работят по отстраняване на авариите. Очаква се до края на деня да бъде възстановено електричеството във всички селища, с изключение на Мочура, където общински екипи проправят път, за да стигнат енергетиците до мястото на аварията. Бедственото положение в община Рудозем остава в сила.