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Отменят вечерния час в Стара Загора

06 април 2020 21:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 14
Стара Загора

Отмениха вечерния час в старозагорска област. Своите заповеди оттеглиха областният управители и от РЗИ.

По инициатива на Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, до края на извънредното положение пък, камбаните в диоцеза на Старозагорска епархия ще бият всяка вечер в 20:00 часа.

Миряните се призовават да останат по домовете си и да отправят взор към Спасителя Христа с Господнята молитва „Отче наш“ и молитвата за изцерение на болните, и подкрепа на нашите медици, правителството и воинството, и всички, които не пестят сили и средства в това усилно време.

Източник: NOVA

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