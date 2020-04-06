Отменят вечерния час в Стара Загора

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 14

Отмениха вечерния час в старозагорска област. Своите заповеди оттеглиха областният управители и от РЗИ.

По инициатива на Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, до края на извънредното положение пък, камбаните в диоцеза на Старозагорска епархия ще бият всяка вечер в 20:00 часа.

Миряните се призовават да останат по домовете си и да отправят взор към Спасителя Христа с Господнята молитва „Отче наш“ и молитвата за изцерение на болните, и подкрепа на нашите медици, правителството и воинството, и всички, които не пестят сили и средства в това усилно време.