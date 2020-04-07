Съобщение за авария

Топлофикация-Сливен преди 31 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 21

Уведомяваме нашите клиенти от ж.к."Младост" бл.9, вх.В, че от 20:00ч. на 06.04.2020г. до 18:00ч. на 08.04.2020г. няма да имат топлоподаване, поради възникнала авария по топлофикационен тръбопровод.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.