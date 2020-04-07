Нападнаха горски служител край село Сотиря

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Криминалисти на участък „Петолъчка“ при РУ-Сливен работят по случай на причинена лека телесна повреда на длъжностно лице. Около 16,00 часа на 6 април служител в Държавно горско стопанство-Сливен е бил нападнат от лице, за което има съмнения, че е извършвало незаконна сеч в района на горска местност, над село Сотиря.

Горският служител е ударен в гърдите, докато изпълнява служебните си задължения, като му е причинена лека телесна повреда. По случая има задържан.

Образувано е досъдебно производство.