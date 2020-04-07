КНСБ предлага увеличение на минималното обезщетение за безработица

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 22

Минималното обезщетение за безработица, което сега е 9 лева на ден, да се увеличи, а хората, които нямат право на обезщетения, да получават ваучери за храна в размер на поне 60 процента от минималната заплата.

Това предлага КНСБ на правителството като допълнителни мерки за ограничаване на негативните ефекти от кризата с коронавируса. Президентът на синдиката Пламен Димитров обясни:

"Всички тези хора, които докажат, че са безработни и по някакъв начин нямат право да получат нито обезщетение, нито помощ за безработица, трябва поне да им гарантираме ваучери за храна, защото тези хора ще ме пометат, тоест това за мене е ключова мярка".